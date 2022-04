Bandeira verde na conta de energia elétrica vai reduzir tarifa em 20%

O governo federal anunciou bandeira verde para todos os consumidores de energia elétrica a partir de , o que vai resultar numa redução de 20% na conta de luz.

Por meio das redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro explicou foi preciso tomar medidas excepcionais para enfrentar os reflexos da seca no ano passado, mas que agora o cenário é diferente.

Segundo o presidente, os reservatórios estão muito mais cheios do que em 2021 e o risco de falta de energia foi totalmente afastado. E com mais água nos reservatórios, o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Christiano Vieira da Silva, esclarece que a tendência é dispensar o uso de termelétricas.

O Boletim Mensal de Monitoramento do Sistema Elétrico Nacional, do Ministério de Minas e Energia, mostra que, as chuvas elevaram o nível dos reservatórios das hidrelétricas das regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.

Somente os reservatórios do Sul fecharam fevereiro com 28% da capacidade, por causa da estiagem.