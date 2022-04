Carro é abordado na entrada de Irapuru e policiais localizam mais de 120 itens sem nota fiscal

Ao realizar a abordagem e busca pessoal nos ocupantes do veículo, um homem de 53 anos e uma mulher de 40 anos, nada de ilícito foi encontrado.

Porém, no interior do automóvel, foram encontrados mais de 120 itens oriundos do Paraguai, sem nota fiscal. Entre os produtos apreendidos estavam: 33 celulares, 15 telas de celular, notebook, dois skates elétricos, relógio inteligente, 20 pendrives, cinco aspiradores de pó robô e brinquedos.