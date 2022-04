Começa hoje a 1ª Edição da Feira Osvaldo Cruz Agro

Osvaldo Cruz dá início nesta quinta-feira (07), a 1ª Edição do Osvaldo Cruz Agro. Com o Banco do Brasil como parceiro da Prefeitura, a feira acontece entre os dias 7 e 8 de abril no Conjunto Esportivo Jubileu de Ouro.

O Banco trará a Osvaldo Cruz o Circuito de Negócios Agro apresentações de produtos, serviços e inovações tecnológicas ao setor, e assessoria aos produtores rurais. Além disso, a grande atração deverá ser a carreta do Banco do Brasil adaptada para atuar como agência móvel. Ela é uma das três unidades que percorrem o país num roteiro de cerca de 60 mil quilômetros, entre janeiro e dezembro de 2022.

De acordo com a Prefeitura, empresas, cooperativa e associações e entidades parceiras ligadas ao agronegócio e às economias local e regional vão expor produtos e serviços no recinto com apresentações de palestras e capacitações voltadas ao meio agro.

O evento de Osvaldo Cruz será transmitido pela plataforma Broto (broto.com.br), onde, além de condições diferenciadas para aquisição de produtos e serviços do agronegócio, será possível acompanhar a jornada da Carreta.