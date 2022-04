Homem tem corpo atingido pro chamas ao incendiar caminhão, Polícia Civil investiga o caso

A Polícia Civil de Rinópolis tenta identificar e prender um homem que ateou fogo em um veículo no centro da cidade, na madrugada desta quarta-feira 06.

Segundo imagem divulgada pela vítima de 29 anos, o indivíduo se aproxima do veículo corsa joga um líquido inflamável sobre o veículo e ateando fogo em seguida, indivíduo sai correndo com parte do corpo em chamas.

O incêndio foi controlado pelo caminhão pipa do município.

Quem tiver qualquer informação que leve ao paradeiro deste indivíduo entre em contato com a Polícia Civil através do Telefone, 197 ou (18) 3583-1097, sua identidade será mantida no absoluto sigilo.