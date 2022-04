JUNQUEIRÓPOLIS: Pinatto recebe avaliadores do XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor

Nesta quarta-feira (6), os avaliadores do Centro de Lideranças Públicas, parceiros do Sebrae estiveram na escola Shigueko Oto Iwaki de Junqueirópolis para coleta de informações do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, onde foram recebidos pela diretora Maria Edna Bonancim, o diretor de educação José Henrique Rossi e equipe de supervisão.

O projeto tem por objetivo incentivar, valorizar e dar visibilidade às práticas que contribuem para o crescimento sustentável da economia local, premiando os gestores e gestoras que incentivam o empreendedorismo, favoráveis às micro e pequenas empresas e aos microempreendedores individuais de impulsionarem seus negócios com geração de emprego e renda.

Os avaliadores Lucas Cepeda e Renato Alves de São Paulo Capital, vieram para conhecer as ações do projeto Jovem empreendedor inserido através da parceria Sebrae e Prefeitura nas escolas municipais, iniciado pelos alunos da escola Shigueko Oto Iwaki, por incentivo do prefeito Osmar Pinatto.

Lucas e Renato foram recebidos na Prefeitura pelo prefeito Osmar Pinatto, para a apresentação de suas diretrizes empreendedoras que o coloca como concorrente ao XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor.