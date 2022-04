MARIÁPOLIS: Câmara aprova projeto de lei para construção de nova Unidade de Saúde

A Câmara Municipal de Mariapólis aprovou Projeto de Lei de autoria do prefeito Ricardo Watanabe, autorizando a Prefeitura Municipal abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 1,7 milhão destinados a construção de uma nova Unidade de Saúde.

De acordo com o Projeto de Lei, o valor do crédito será coberto com recursos proveniente do excesso de arrecadação, sendo convênio junto a Secretaria de Saúde do Estado no valor de R$ 400 mil e o saldo remanescente no valor de R$ 1,3 milhão com os recursos provenientes do superávit financeiro do exercício anterior.

O Projeto de Lei foi enviado para a Câmara Municipal no dia 25 de fevereiro de 2022, sendo aprovado neste mês de março, ficando assim autorizado a Prefeitura Municipal proceder aos demais trâmites legais para contratar empresa especializada visando à construção da nova Unidade de Saúde em Mariápolis.