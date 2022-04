Polícia Civil prende pai acusado de abusar sexualmente da própria filha em Flórida Paulista

A Polícia Civil de Flórida Paulista prendeu na manhã de hoje (7), um homem de 32 anos de idade, acusado de abusar sexualmente da própria filha de 12 anos. Houve o apoio da Polícia Militar.

Nossa reportagem falou com o delegado de Polícia Civil, Dr. Hilton Testi Renz, que comandou os trabalhos investigativos e de busca e prisão do acusado.

Dr. Hilton informou ao jornalismo Folha Regional que a denúncia foi feita por um familiar do acusado que esteve na delegacia acompanhada da esposa do acusado e mãe da adolescente.

“Diante de toda a situação apresentada e dos fortes indícios, ouvimos os envolvidos e a adolescente, inclusive com o apoio de uma assistente social do município e solicitamos um mandado judicial de buscas e prisão temporária do acusado que foi cumprida na manhã de hoje”, informou o delegado Dr. Hilton Testi Renz.



A menor também passou por exames de corpo delito no Instituto Médico Legal.

O delegado informou ainda que durante sua presença na Delegacia de Polícia, o acusado foi orientado de seus direitos constitucionais de que poderia dar sua versão sobre os fatos, ou manter-se calado para se pronunciar somente em juízo.

“Ele optou por dar a versão sobre as acusações e acabou confessando o crime. Foi ouvido e em seguida encaminhado para a Santa Casa onde passou por exames de corpo de delito. O acusado foi levado pela equipe da Polícia Civil para a Cadeia Pública de Adamantina onde deve permanecer à disposição da Justiça”, explicou o delegado.

Da Cadeia Pública, o acusado deve ser encaminhado para uma unidade prisional da região onde cumprirá o mandado de prisão temporário que poderá ser prorrogada e ainda revertida para preventiva.