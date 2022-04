Auto Posto Cardoso: bom atendimento e qualidade em combustíveis

O Auto Posto Cardoso de Flórida Paulista é sinônimo de qualidade e bom atendimento. Além de contar com uma competente equipe de colaboradores sempre prontos para atender e especialistas no que fazem, o Auto Posto Cardoso oferece aos clientes combustíveis de qualidade.

Seja no álcool, diesel ou gasolina, o Cardoso é a opção certa para quem precisa abastecer e realiza testes diários de análise dos combustíveis, visando aferir a qualidade e garantir o produto que sai de suas bombas.

Outro diferencial do Auto Posto Cardoso, é que lá você encontra tudo o que precisa em um único lugar. Agregado aos seus produtos, conta com o Pit Stop da Cerveja, a loja II da JW Conveniência e até um trailer de lanches que funciona no período noturno.

Sob o comando do empresário Evandro Cardoso, o Auto Posto fica na avenida José Fróio, 840. Telefone: (18) 3581-2700.