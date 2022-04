DRACENA: Prefeito e comitiva visita o parque tecnológico da Prefeitura de São José dos Campos

O prefeito André Lemos acompanhado do secretário de Administração Serginho Baravelli, o chefe de Informática Osmar Scobin e o presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Dracena, Luciano Gerlin da Silva conheceram na quarta-feira, 6, o Parque Tecnológico da Prefeitura de São José dos Campos. É um ambiente de convergência, voltado para a competitividade e o desenvolvimento sustentado que abriga em sua estrutura, seus programas e projetos de três incubadoras de empresa, quatro centros empresariais, dois Arranjos Produtivos Locais (APL), quatro centros de desenvolvimento tecnológico, três laboratórios multiusuários, um escritório de negócios, seis universidades parceiras e três galerias do empreendedor. Mais de 300 empresas estão vinculadas à organização.

Também participaram da visita, outras 15 pessoas de Dracena, engenheiros e arquitetos do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura).

O grupo visitou outras três empresas do Parque Tecnológico que oferecem soluções inovadoras para os municípios, também o centro de monitoramento de câmeras e o sistema de Zona Azul.

O prefeito André pontuou que Dracena está implantando o monitoramento de câmeras, visando oferecer maior segurança a população. Quanto ao sistema da Zona Azul que será instalado na cidade será como é em São José dos Campos, por meio do sistema digital, por aplicativo.

André informou que a visita técnica teve por objetivo viabilizar uma parceria com o Parque Tecnológico para a implantação de um Hub de Inovação (espaço de conexão a favor da inovação, que estimula a interação entre diferentes agentes para o surgimento de ideias inovadoras e proporciona às startups um ambiente para testar sua tecnologia e fazer networking).

“Muitas coisas que estamos vendo implantadas e funcionando muito bem em São José pretendemos levar para Dracena. Mas estamos muito interessados em implementar novas tecnologias e assim atrair novos investimentos”, afirmou o prefeito.

No mesmo dia em que a comitiva dracenense visitou o Parque Tecnológico, teve a oportunidade de conhecer o vice-presidente da empresa chinesa Hikvision, Li Jian Yao e o presidente da Hikvision no Brasil Jie Ma, que também estavam visitando as instalações.