IRAPURU: Município receberá obras do Programa Respeito à Vida do DetranSP

O município de Irapuru firmou convênio com o DetranSP para inclusão no Programa Respeito à Vida, programa que envolve atividades focadas em educação no trânsito, obras em rodovias e convênios para melhorias em vias municipais.

Em decisão conjunta entre Prefeitura, Conseg e Polícia Militar foram definidos itens solicitados ao Departamento de Trânsito do Estado.

No pedido, pediram nove lombadas e quatro lombofaixas, que serão instalados em pontos de maior movimentação de pedestres, e gradis de proteção que devem ser instalados no cruzamento da avenida Euclides da Cunha com a avenida Nove de Julho.

As obras estão orçadas em cerca de R$ 200 mil de acordo com tabela do DetranSP, sendo que já foi realizada a vistoria inicial nos pontos indicados.

O objetivo do convênio é proporcionar melhorias no trânsito para diminuição de acidentes, conforme meta do Programa Respeito à Vida. Segundo o setor de planejamento da Prefeitura, o convênio tem previsão de ser concluído ainda em 2022 e as obras dependem também do repasse do governo estadual.