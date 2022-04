JUNQUEIRÓPOLIS: 1ª edição do Junqueira Gourmet começa nessa sexta-feira

A Praça Álvaro de Oliveira Junqueira no centro de Junqueirópolis estará em festa com a realização do Junqueira Gourmet a 1ª Feira Gastronômica do município que acontece nesta sexta-feira( 8 ) das 14 as 21 horas e sábado( 9 ) das 8 as 12 horas.

Consumidores da cidade e região terão a oportunidade de provar e levar para casa os mais deliciosos doces, tortas, salgados, sucos, lanches e demais alimentos preparados pelos fabricantes caseiros.

O evento contará com tendas e box individuais para que a comercialização por parte das pessoas que no dia a dia vendem seus produtos caseiros produzidos de forma artesanal nesta 1ª Feira Gastronômica do município de Junqueirópolis, realizada para impulsionar a geração de renda aos participantes.

A 1º edição do Junqueira Gourmet é uma realização do Fundo Social e Assistência de Junqueirópolis.