JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeito busca viabilizar financiamento para instalação de usina fotovoltaica

Na terça-feira (29) ocorreu na capital paulista uma reunião entre o prefeito de Junqueirópolis, Osmar Pinatto e o presidente do Desenvolve SP Sérgio Gusmão.

A reunião teve como pauta debater a viabilidade de liberação de uma linha de crédito para a instalação de uma usina fotovoltaica em Junqueirópolis.

O projeto visa gerar energia limpa e renovável para abastecer toda rede de energia pública da área urbana da cidade.

Participaram da reunião o vice-prefeito, Rael da Saúde, o chefe de gabinete do banco, Lucas Dib, além do gerente de Negócios do setor Público, Rafael Bergamaschi e da superintendente de Negócios, Ana Paula Shuay.

A reunião agendada pelo deputado estadual Mauro Bragato, foi representado na oportunidade pelo chefe de gabinete, Sílvio de Albuquerque.