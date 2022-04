FLÓRIDA: Paróquia abre programação da Semana Santa neste domingo

A paróquia Nossa Senhora Aparecida de Flórida Paulista inicia neste domingo (10), a sua programação da Semana Santa.

A programação será aberta às 9h com a celebração da missa na matriz e bênção dos ramos. A bênção dos ramos será iniciada na praça Gerson Ferracini e de lá os fiéis sairão em procissão, celebração esta que também será realizada antecedendo a missa das 19h.

Durante a Semana Santa, de segunda à quinta-feira, serão rezados terços; a tradicional Procissão do Encontro (quarta-feira, 13) com as imagens do Senhor dos Passos saindo do Asilo e de Nossa Senhora das Graças, saindo da capela da popular (rua Stélio Machado Loureiro) com direção à paróquia.

A Missa de Lava-Pés será celebrada na quinta-feira (14), às 18h30 na Capela São João Batista no Indaiá do Aguapeí e às 21h na igreja matriz.

Às 23h tem início a vigília eucarística com a participação das pastorais, movimentos e a população em geral.

Na Sexta-Feira Santa (15), será marcada pela procissão do silêncio (saída da igreja matriz às 6h) e Paixão do Senhor às 15h (Paróquia Nossa Senhora Aparecida).

Sábado Santo (16), celebração da Noite Santa às 21h na igreja matriz. Já no Domingo de Páscoa, serão celebradas missas às 8h, 9h e 19h.

“Todos são convidados para celebrarem a paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo”, convidou o padre José Ribeiro.