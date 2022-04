Rodrigo Garcia e Vinicius anunciam obra da nova Etec/Fatec de Marília

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Vinicius Camarinha (PSDB), traz nesta segunda-feira (11) o governador Rodrigo Garcia (PSDB), a primeira-dama do Estado Lu Garcia e todo o secretariado para a ação “Governo na Área’, um programa de intensa agenda de visitas às regiões administrativas no interior de São Paulo.

“Mais uma vez, agora, como governador, Rodrigo Garcia volta a nossa cidade e com um anúncio muito importante: a construção do prédio da Etec (Escola Técnica Antônio Devisate) e da Fatec (Faculdade de Tecnologia Estudante Rafael Almeida Camarinha). Uma conquista esperada há muito tempo e que irá possibilitar a ampliação das escolas, a implantação de novos cursos, com a qualidade do Centro Paula Souza e a abertura de novas vagas aos estudantes”, destaca Vinicius.

Valores e detalhes da construção do prédio serão divulgados pelo próprio governador Rodrigo Garcia nesta segunda.

O evento será realizado na Universidade de Marília (Unimar), a partir das 9h e são esperados prefeitos, vereadores e lideranças de toda a região.

O programa “Governo na Área” vai promover 21 agendas nas regiões administrativas do Estado. Localidades maiores, como a Grande São Paulo, vão receber mais de um encontro.

Serão visitas às segundas e sextas, com encontros com prefeitos para ouvir demandas, anúncios de obras e de programas, visitas aos municípios da região e reunião com o secretariado.

“Importante destacar que o anúncio acontece há pouco mais de um mês da autorização da construção do novo Hospital da Mulher e da Criança, quando o governador esteve no Hospital das Clínicas (HC) e apresentou o projeto da nova unidade hospitalar, num investimento de quase R$ 70 milhões e que será de referência regional. Rodrigo Garcia é um homem do interior, tem 26 anos de vida pública e um carinho por nossa região. Agradecemos por atender o nosso pedido por investimentos e obras e, agora, para a Educação”, conclui Vinicius Camarinha.