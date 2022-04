Mulher é agredida e ameaçada de morte pelo próprio namorado

Uma mulher de 31 anos procurou a Polícia Militar através da Base Comunitária na madrugada desta sexta-feira 08, informando que foi agredida pelo seu namorado.

Segundo a vítima, há quatro anos tem um relacionamento com o autor, que durante o último ano passou agredi-la e fazer ameaças, e que nesta quinta-feira 07, estava com uma amiga em um lanche na Avenida Dr. Miranda, quando seu namorado passou a enviar várias mensagens através do WhatsApp ameaçando e querendo conversar.

Ainda a vítima o autor das agressões chegou ao lanche que estava e a convenceu a entrar em seu veículo para conversar, seguindo sentido a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros SP-294, indo por várias vezes até o trevo de Parapuã e voltando fazendo ameaças de morte e alegando que a vítima havia tido um relacionamento com o seu amigo.

O autor das agressões adentrou em um motel às margens da rodovia ficando por cerca de três horas e na saída passou a agredir a vítima com tapas no rosto impedindo que a mesma pedisse ajuda.

Chegando em Osvaldo Cruz a vítima conseguiu escapar do agressor e seguiu até a Base Comunitária da Polícia Militar, onde foi registrado a ocorrência, o autor não foi localizado.

O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil do município.