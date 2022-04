Mulher é socorrida após entrar com carro dentro do Rio Paraná em Panorama

A unidade de saúde informou que a vítima foi atendida e liberada.

Por meio de nota, a Prefeitura de Panorama afirmou que o acidente foi no local conhecido como o “antigo porto” do município. “O local não pertence ao Balneário Municipal, sendo um espaço aberto com rampa, utilizado para acesso de barcos ao Rio Paraná. Informamos que o local é todo sinalizado, possuindo inclusive uma intersecção de acesso”, destacou.

O Poder Executivo ainda também salientou que os salva-vidas do Balneário Municipal, que fica próximo do local, foram acionados e se deslocaram para auxiliar no resgate do veículo, “realizado com apoio de populares e da Marinha”.