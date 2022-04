FLÓRIDA: Campeonato de Futebol Médio Livre começa com muitos gols

O Campeonato de Futebol Médio Livre de Flórida Paulista teve sua primeira rodada realiza neste domingo (10). Duas partidas movimentaram a rodada com 13 gols marcados.

Na abertura da rodada e equipe do Império do Corte venceu por 5 x 2 Amigos e Amigos. Na segunda partida do dia empate em 3 x 3 entre Japacar e Galáticos/Bar do Pechula.

REGULAMENTO

De acordo com o regulamento de competição, todas as equipes se enfrentam em turno único, classificando as quatro melhores para as semifinais. As semifinais (1º lugar x 4º lugar e 2º lugar x 3º lugar) está prevista para ocorrer no dia 5 de junho. Já a final em 12 de junho.

ARTITRAGEM

A arbitragem da primeira rodada foi conduzida por Júlio José Moreno.

ARTILHEIROS

Maicon Santos 2 gols (Galáticos/Bar do Pechula

Dri 2 gols (Amigos e Amigos)

SEGUNDA RODADA

A segunda rodada será realizada no dia 24 de abril (domingo) no campo do Sindicato dos Servidores Municipais “Goiabeira” com três jogos. Império do Corte x Japacar FC; Indaia/Primeira Veículos x Amigos e Amigos; Galáticos/Bar do Pechula x Vila Metal Art’s.

A competição é realizada pela Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.