OSVALDO CRUZ: Iniciado hoje a cobrança da nova zona azul através de empresa

A Rizzo Park, empresa vencedora da concorrência para explorar o estacionamento rotativo em Osvaldo Cruz, a chamada Zona Azul, inicia nesta segunda-feira (11), a cobrança pelo espaço de estacionamento na área comercial central.

A tarifa destinada a carros será de R$1,50 para 60 minutos, R$2,00 para duas horas, e o período comercial que compreende das 9h às 17h, o valor cobrado será de R$6,00. As motos serão isentas.

O usuário do estacionamento rotativo tem a opção de adquirir um bilhete de R$6,00 e deixar o seu veículo o dia todo no estacionamento.

Quanto a taxa de pós utilização, onde passados os dez minutos de tolerância, o usuário não conseguir adquirir o seu bilhete nos parquímetros, nos 30 postos de venda cadastrados no comércio ou com os 10 operadores, tem uma segunda oportunidade com a quitação do valor devido em até 48 horas em todos esses postos, não correndo mais o risco de ser multado.