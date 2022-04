Viterra Bioenergia abre vagas de empregos para a safra 2022 na região

A Viterra Bioenergia abriu 341 oportunidades de emprego para a safra 2022 em suas duas unidades industriais, sendo 204 oportunidades trabalhadas para a Unidade Rio Vermelho, em Junqueirópolis/SP, e 137 oportunidades trabalhadas para a Unidade Nova Unialco, em Guararapes/SP. As vagas, que estão em andamento, abrangem as áreas administrativa, industrial e agrícola.

As oportunidades de emprego englobam 22 municípios do Oeste Paulista, tais como Junqueirópolis, Dracena, Tupi Paulista, Flórida Paulista e outras cidades localizadas próximas às unidades da Viterra Bioenergia. No total, já foram fechadas 145 vagas entre as duas usinas e estão abertas outras 196, que serão trabalhadas entre os colaboradores (recrutamento interno) e abertas para a comunidade. Todas as vagas também se estendem a candidatos com deficiência.

CONHEÇA AS VAGAS

Além das vagas que já foram trabalhadas, a Viterra Bioenergia ainda oferece oportunidades de emprego para o preenchimento de 41 cargos. Confira as vagas nas fotos/artes: