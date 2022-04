FLÓRIDA: Prefeito anuncia conquista de retroescavadeira e pá carregadeira através do Governo do Estado

No final do mês de março, o prefeito Wilson Fróio Júnior assinou na capital paulista importante convênio para projeto ligado ao desenvolvimento da agricultura e atendimento dos agricultores de Flórida Paulista.

O prefeito estava acompanhado pelo secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Cleber Oliveira.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o prefeito Froio informou que foi assinado convênio junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado, visando a liberação de máquinas para o Programa Patrulha Rural, que visa garantir melhor atendimento a zona rural do município.

De acordo com o convênio assinado será liberado para o município de Flórida Paulista uma máquina retroescavadeira no valor de R$ 405 mil e ainda uma máquina pá carregadeira no valor de R$ 498 mil.

Fróio ressaltou que essas duas máquinas irão garantir melhor atendimento ao setor rural do município, garantindo melhores estradas para escoamento da safra agrícola e também proporcionando atendimento aos produtores rurais.

Ainda Fróio agradeceu o governo do Estado, através do ex-governador João Dória, do novo governador Rodrigo Garcia e ex-secretário de Agricultura Itamar Borges e o deputado estadual Vinicius Camarinha que ajudou em mais esta conquista para Flórida Paulista.