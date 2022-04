FLORA RICA: Após operação que afastou prefeito e vice, presidente da Câmara é convocada para assumir a Prefeitura

A presidente da Câmara Municipal de Flora Rica, Rosicler Ribeiro Camargo (PSDB), assinou nesta terça-feira (12) uma intimação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) e do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) para assumir o cargo de prefeita de forma interina e por tempo indeterminado.

A intimação foi realizada após o afastamento cautelar do prefeito Gilberto Sanches Gomes (PSDB) e da vice-prefeita Josemara Ferreira Ávila Santos (PSB) durante uma operação contra fraudes em licitações e desvios de verbas públicas.

A ação, denominada “A Grande Família”, foi deflagrada pela Polícia Civil, Ministério Público, Tribunal de Contas e Secretária da Fazenda do Estado de São Paulo.

A sessão solene de posse da presidente da Câmara na chefia do Poder Executivo deve ocorrer no início da próxima semana.

O vice-presidente da Câmara Municipal de Flora Rica, vereador José Tenório Cavalcante (PSDB), assumirá como presidente do Poder Legislativo.

Rosicler Camargo informou que decretou ponto facultativo no município nesta quarta-feira (13) para juntar com o ponto facultativo de quinta-feira (14) e o feriado de sexta-feira (15).

A presidente da Câmara disse que não haverá atendimento no Paço Municipal nesta semana. Os atendimentos serão oferecidos apenas no Centro de Saúde e na única escola municipal. Os atendimentos na Prefeitura Municipal retornarão na próxima segunda-feira (18).