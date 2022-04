FLORA RICA: Prefeito, vice-prefeita e servidores são afastados por determinação judicial

Paralelo às buscas e apreensões realizadas pela Polícia Civil, Ministério Público, Secretaria da Fazenda e Tribunal de Contas na Prefeitura Municipal de Flora Rica, houve também o afastamento cautelar do prefeito Gilberto Sanches Gomes (eleito pelo PTB e atualmente no PSDB) – o “Gica”, da vice-prefeita Josemara Ferreira Ávila Santos “Josi” (PSB) e servidores municipais.

A informação foi confirmada pelo jornalismo Folha Regional junto à Polícia Civil que informou ainda que a investigação, que segue em sigilo de justiça, apura fraudes em licitações e desvios de verbas públicas da Prefeitura de Flora Rica.

A ação, denominada “A Grande Família”, contou com a Polícia Civil, Ministério Público, Tribunal de Contas e Secretária da Fazenda do Estado de São Paulo.

O afastamento foi determinado pelo Tribunal de Justiça e ainda não há informações de seu período de validade, ou seja, por quanto tempo o prefeito, vice-prefeita e servidores vão ser mantidos afastados das funções, que a princípio visa garantir o andamento das investigações.

Com o afastamento do prefeito “Gica”, deve assumir o cargo de chefe do executivo de maneira provisória a presidente da Câmara Municipal de Flora Rica, a vereadora Rosicler Ribeiro Camargo (PSDB).

A reportagem do jornal e site Folha Regional segue acompanhamento os desdobramentos e os próximos passos e as medidas que serão tomadas após o afastamento do chefe do Executivo florariquense e sua vice, bem como quando ocorrerá a posse da presidente da Câmara Municipal Rosicler no cargo de prefeita interina.