Floridenses caminham mais de 25 km em romaria até Santo Expedito

Pela quinta vez, um grupo de amigos floridenses caminharam mais de 25 quilômetros em uma romaria de Flórida Paulista até Santo Expedito no último sábado (9).

Depois de dois anos sem pode realizar a romaria em razão da pandemia o grupo voltou este ano, completando o trajeto pela quinta vez.

Participaram da “caminhada de fé e agradecimento”, 17 homens e uma mulher, acompanhados por um carro de apoio com outras três pessoas que deram suporte de alimentação e hidratação ao grupo durante o trajeto que teve início ainda na madrugada, na ponte do Rio do Peixe em Flórida Paulista.

O trajeto realizado pelos participantes seguiu até o Distrito de Ameliópolis e depois, por uma servidão que liga à Santo Expedito passando por propriedades rurais até chegarem na Igreja Matriz de Santo Expedito.

Para que todos chegassem na igreja, foram necessárias 4h45 de bastante conversa entre os amigos, orações e descontração.

No templo religioso, os participantes puderam realizar suas orações, agradecimentos e pagar suas promessas ao santo de devoção e das causas justas e urgentes, Santo Expedito.