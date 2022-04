Governador inaugura creche em Rinópolis e prestigia formatura de trabalhadores rurais

O Governador Rodrigo Garcia inaugurou nesta segunda-feira (11) uma nova creche na cidade de Rinópolis, na região de Marília.

“Cuidando de São Paulo, nós estamos cuidando do Brasil. Cada vez mais, as mães precisam das creches para poder trabalhar e deixar seus filhos em segurança. O Creche Escola hoje é uma política de Estado, e a população pode continuar contando com nosso trabalho”, declarou Rodrigo.

A unidade de ensino inaugurada em Rinópolis foi construída por meio do Programa Creche Escola. Esta é a 192ª Creche Escola entregue entre 2019 e 2022. Neste período já foram investidos R$ 310,5 milhões no programa, gerando 25,4 mil vagas de educação infantil em todo o estado de São Paulo.

A creche tem capacidade para atender 130 crianças de zero a cinco anos. O Governo do Estado investiu R$ 1,6 milhão para construir o prédio, que conta com salas pedagógicas, berçários com fraldário e lactário, secretaria, refeitório, banheiros e área de serviço. A unidade também respeita normas de segurança e de acessibilidade.

Para a viabilização das obras do Programa Creche Escola, os municípios devem apresentar um terreno compatível com um dos três modelos de plantas oferecidos pela Secretaria da Educação, além da documentação requerida pelo Estado.