JUNQUEIRÓPOLIS: Parceria cria comitê para desenvolver projetos de qualificação profissional

A empresa Viterra Bioenergia e Prefeitura de Junqueirópolis está criando um comitê comunitário para desenvolver projetos de qualificação profissional no município.

O comitê foi formado em parceira com a Prefeitura Municipal e demais líderes comunitários que mapearão a necessidade profissional para a criação de cursos profissionalizantes para a comunidade.

Para aumentar a qualificação profissional em Junqueirópolis, a Viterra Bioenergia firmou parceria com a Prefeitura do município e demais líderes comunitários durante reunião realizada no gabinete do prefeito.

A reunião teve o objetivo de criar um Comitê Comunitário para mapear e desenvolver cursos profissionalizantes para suprir as necessidades profissionais da população.

Durante a reunião, mediada pelo prefeito Osmar Pinatto na Prefeitura de Junqueirópolis, foram apresentadas as dificuldades profissionais encontradas atualmente para contratação na região, devido à falta de mão-de-obra qualificada.

O principal ponto levantado é a necessidade da criação de curso de informática para jovens da comunidade que desejam atuar em cargos administrativos.

A reunião contou com a participação do diretor de Recursos Humanos da Viterra, Claudinei Cesar Justino, a coordenadora de Desenvolvimento Organizacional, Jaqueline Fabíola Alves, o gerente de Segurança do Trabalho, Ricardo Daniel Martins Delboni, o prefeito de Junqueirópolis, Osmar Pinatto, José Aurélio representante da Etec Eudécio Luiz Vicente (Paula Souza) de Adamantina, líderes de bairro e representantes de igrejas e da Secretaria de Ensino do município.

De acordo com a coordenadora de Desenvolvimento Organizacional, Jaqueline Fabiola Alves, o próximo passo será realizar o mapeamento para verificar quais cursos profissionais serão necessários na região para a elaboração de um plano de ação para qualificação profissional que atenda essa demanda.