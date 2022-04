LUCÉLIA: Município entra no Mapa do Turismo 2022

O Ministério do Turismo divulgou, recentemente, o novo Mapa do Turismo Brasileiro, instrumento que reúne municípios que adotam o turismo como estratégia de desenvolvimento e identifica necessidades de investimentos e de ações para promoção do setor em cada região turística do país. Na Nova Alta Paulista o Município de Lucélia foi incluído ao Mapa do Turismo 2022.

O mapa reúne municípios com real vocação turística ou impactados pelo setor de viagem.

O objetivo é nortear a definição de políticas públicas, incluindo a destinação de recursos do Ministério do Turismo para obras de infraestrutura e oferta de cursos de qualificação profissional, por exemplo. No novo Mapa do Turismo Brasileiro 2022, o Município de Lucélia se classifica na categoria D.

A cidade de Lucélia se destacou através do Circuito das Nações. A Prefeitura explica que hoje o município se encontra em momento de aplicar o plano diretor de desenvolvimento turístico, tendo como vocação o Parque Natural Municipal “Salto Botelho”, um espaço que fomenta o desenvolvimento do ecoturismo, turismo de aventura, educação e pesquisa ambiental, entre outros.

Além disso, destaca que a cidade conta com o turismo de eventos, como, por exemplo, o carnaval, São João da Amizade e a Festa das Etnias, e tem como potencial o turismo religioso.

“Celebramos este reconhecimento e o empenho da administração para concluir todos os requisitos do SISMapa [Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro], trazendo ao município legitimidade para obter convênios com o Siconv [Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse], bem como a participação e fortalecimento da regionalização como membro da rota turística Circuito das Nações”, afirmou a Prefeitura.