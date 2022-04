LUCÉLIA: Projeto Nossa Energia realiza troca de lâmpadas para famílias de baixa renda

Até quinta-feira (14), a unidade móvel do projeto “Nossa Energia”, da Energisa Sul-Sudeste, está na Praça Luiz Ferraz de Mesquita, em Lucélia, para promover a substituição de lâmpadas de tecnologia LED para famílias de baixa renda beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE).

A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE), da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e tem como objetivo promover o uso consciente de energia elétrica.

O coordenador do Programa de Eficiência Energética da Energisa, Thiago Peres de Oliveira, explica que cada residência (unidade consumidora) poderá retirar até 4 (quatro) lâmpadas, ou seja, entregar as incandescentes ou fluorescentes para, então, receber as lâmpadas de tecnologia LED. Para isso, é necessário apresentar um documento pessoal (CPF ou RG), o Número de Identificação Social (NIS) e comprovante de residência (conta de energia).

Conforme a programação, de segunda a quarta-feira, a troca será realizada das 9h às 17h, e na quinta-feira, véspera do feriado, o atendimento será das 9h às 15h, na Praça Luiz Ferraz de Mesquita, no centro. Porém, é importante destacar que a ação poderá ser finalizada antecipadamente, caso sejam trocadas todas as lâmpadas disponíveis antes de quinta-feira.

“Nosso propósito é auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade social, estimulando-as a economizar energia com o uso das lâmpadas de LED e também com dicas para o consumo consciente no dia a dia”, afirma Thiago.

As lâmpadas de LED proporcionam uma economia de 80% em relação às fluorescente. Também duram até 25 vezes mais que as incandescentes e três vezes mais que as lâmpadas fluorescentes. Não emitem radiação ultravioleta ou poluentes ao meio ambiente, não causam cansaço visual e ainda podem ser recicladas.