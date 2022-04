Ministério Público confirma que vai apurar poda de árvores da Praça Arthur Pagnozzi

A poda de árvores feitas no último domingo por uma empresa de energia elétrica com autorização da Secretaria Municipal de Agricultura, na praça Arthur Pagnozzi, no centro de Dracena, vai ser apurada pelo Ministério Público.

A informação foi dada pelo promotor Rufino Eduardo Galindo Campos, do Ministério Público em Dracena.

Ele explicou que primeiro vai apurar o que de fato aconteceu, se houve a irregularidade da poda, quais os motivos que levaram a realização dela, as consequências dessa ação, para que depois, se for o caso, se deve instaurar inquérito civil e falar em responsabilização.

O Secretário de Agricultura Marcos Cruz disse na manhã desta terça-feira, que a poda ocorreu em virtude da queda de galhos das árvores que estão doente e continuam caindo e que a empresa que fez a poda alegou que constantemente galhos caem na rede e causam a interrupção de energia elétrica e que não foi por causa das andorinhas no local. ” Tudo foi feito certinho e está documentado e respeitamos a promotoria e as pessoas que denunciaram pois tem o direito e tudo será resolvido”, resumiu o secretário.