Mulher encontra cobra cascavel na área ao chegar em casa

Uma moradora do Jardim Agnussi (ao lado da vila Santa Ruth), em Junqueirópolis, passou um grande susto junto com as filhas ao chegarem em casa, por volta das 20h de segunda-feira, 11, e se depararem com uma cobra cascavel enrolada na área da residência, localizada na rua Sílvio Agnussi.

Ela conta que estava com as duas filhas menores no carro e ao descer do veículo para abrir o portão viu a serpente na área e imediatamente voltou apavorada.

A moradora relata que pediu ajuda a um vizinho, mas devido o estado agressivo da cobra, ficaram com receio de afugentá-la ou tentar abatê-la devido a um possível ataque.