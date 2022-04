Operação é encerrada após nove horas de buscas na Prefeitura de Flora Rica

Foram encerradas há pouco, após nove horas de muito trabalho, as ações de buscas e apreensões desencadeadas pela Polícia Civil, Ministério Público, Tribunal de Contas e Secretaria da Fazenda na Prefeitura de Flora Rica.



A ação faz parte da operação “A Grande Família”, que teve início por volta das 6h desta terça-feira e foi finalizada às 15h, quando as autoridades que atuaram no seu cumprimento deixaram o Paço Municipal em viaturas.



Segundo apurado pelo jornalismo Folha Regional, foi dado um “pente fino” em todas as dependências da prefeitura onde também foram apreendidos documentos, equipamentos de informática, computadores e colhidos vários dados.



Simultaneamente, foram cumpridos 13 mandados de buscas e apreensões com a presença policial em residências de servidores municipais e em empresas de Irapuru e Dracena que possuem contratos administrativos firmados com a Prefeitura de Flora Rica.



Todo o material apreendido deverá ser analisado e ainda ser incluído no inquérito que apura fraudes em licitações e desvios de verbas públicas da Prefeitura de Flora Rica.