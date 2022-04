ADAMANTINA: Aberto processo licitatório adequação do prédio para instalação do Poupatempo

O processo licitatório que objetiva a contratação de uma empresa especializada para obra de adequação de prédio para instalação do Poupatempo com fornecimento de material e mão de obra pela contratada está aberto.

A abertura dos envelopes “habilitação” e propostas acontecerá no dia 25 de abril às 14h na sala de reuniões da Procuradoria Geral do Município que funciona no 4º andar do Paço Municipal.

Os envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas deverão ser entregues, fechados, até o dia 25 de Abril de 2022, às 13:45 horas, na Secretaria de Finanças, 3º andar, do Paço Municipal “Miguel Abdo”, situado na Rua Osvaldo Cruz nº 262 – centro – CEP: 17.800-000 – Adamantina – SP.

A licitação é destinada de forma exclusiva às empresas que estejam na condição de ME, MEI e EPP, conforme determina o inciso I do art. 48 da LC 123/06. O valor estimado da limitação é de R$44.224,29.

Para participar da licitação, o licitante deverá efetuar cadastramento prévio obrigatório até o dia 20 de abril às 17h30 no Departamento de Licitação que funciona no 3º andar do Paço Municipal com todos os documentos que constam no edital.

Dúvidas ou mais informações a respeito do processo licitatório podem ser obtidas por meio dos telefones (18) 3502-9010 e 3502-9045.