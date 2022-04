Lucélia alcança vitória e top 5 com duas candidatas no Miss São Paulo Beauty Worldwide 2022

Duas candidatas de Lucélia venceram uma competição de miss realizada neste domingo (10) na cidade de São Paulo.

No concurso, a modelo Fernanda Barros, de 22 anos, que recentemente conquistou o Miss Oeste Paulista, ganhou o título de Miss São Paulo Petit (categoria até 1,65 m) e premiação de melhor corpo.

A também modelo e nutricionista Carolina Rocha, de 26 anos, Miss Lucélia 2021/2022, conseguiu o Top 5 no Miss São Paulo Adulto.

