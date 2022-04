Polícia Militar prende dois homens e apreende grande quantidade de produtos do Paraguai

Os policiais deram ordem de parada e, na abordagem, o condutor foi questionado sobre a denúncia. Na ocasião, o homem de 64 anos informou que trazia no compartimento de cargas diversas mercadorias. Então, foi solicitada a documentação pertinente ao veículo, bem como a nota fiscal referente aos produtos.

Em busca veicular, os militares verificaram que a quantidade de mercadoria não era compatível com a nota fiscal apresentada. O condutor informou que retirou as mercadorias no município de Panorama e que não sabia sobre a divergência entre os produtos e a nota fiscal.