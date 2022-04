DRACENA: Jantar com Ministro da Educação custou aos cofres públicos cerca de R$ 22 mil e vereador solicita esclarecimentos

Na noite de segunda-feira (11) ocorreu na Câmara Municipal de Dracena mais uma sessão ordinária para tratar de assuntos diversos de interesse do município. O vereador Davi Fernando da Silva usou seu tempo na Tribuna para expor um requerimento que havia feito no último dia 8 de abril.

O Requerimento pede esclarecimentos ao prefeito André Lemos sobre gastos no jantar com o então Ministro da Educação Milton Ribeiro, durante sua visita à Dracena.

Na noite do dia 14 de fevereiro após participar de evento na Faculdade REGES de Dracena o Ministro Milton Ribeiro participou de um jantar promovido pela Prefeitura Municipal através da Secretária da Educação, juntamente com vários outros participantes, o jantar custou mais R$ 20 mil aos cofres públicos.

Em entrevista à reportagem do “Jornal Boletim da Hora” o vereador Davi falou que solicita mais informações sobre o dia do jantar, como: quem são as pessoas presentes; cargo e funções dos mesmos; cidade de origem e grau de parentescos com políticos; e solicitou também a apresentação da nota fiscal do restaurante, discriminando o que foi consumido e valor por pessoa.

Vale ressaltar que dias após a visita do Ministro da Educação Milton Ribeiro o mesmo enviou uma carta de renúncia ao seu cargo após ser acusado de envolvimento em esquemas de corrupção envolvendo os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura.