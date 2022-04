Operação resgata 13 trabalhadores paraguaios de condições de escravidão

Treze trabalhadores paraguaios, incluindo um adolescente, foram resgatados de condições análogas à escravidão nessa quarta-feira (13), em uma fazenda de colheita de mandioca, em Pirapozinho (SP). A operação foi realizada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), por meio da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (Conaete), em conjunto com o Ministério do Trabalho e Previdência e Polícia Rodoviária Federal. É o segundo resgate em menos de um mês no Oeste Paulista.