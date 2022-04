Polícia Rodoviária inicia a “Operação Paixão de Cristo” na região

A Polícia Militar Rodoviária realiza desde a 0h desta quinta-feira (14) a “Operação Paixão de Cristo – Páscoa 2022”, na região de Presidente Prudente (SP). A ação, que segue até às 23h59 de domingo (17), fiscaliza 1.530 quilômetros de rodovias, em 56 municípios do Oeste Paulista.

A polícia desenvolve fiscalizações voltadas à ação de presença do policiamento, com o intuito de coibir o cometimento das infrações de trânsito que mais ocasionam graves acidentes de trânsito, sendo elas embriaguez ao volante, o excesso de velocidade (com utilização de radares portáteis), uso indevido do celular ao volante, ultrapassagens em locais proibidos, não uso do cinto de segurança, dentre outras infrações.

Os usuários que trafegarem pela Rodovia Raposo Tavares (SP-270) e precisarem de qualquer emergência de trânsito poderão acionar o socorro da Concessionária Auto Raposo Tavares (Cart) através do telefone 0800 773 0090.

Conforme a Cart, os horários de fluxo intensificado, a exemplo de saídas de feriados anteriores, serão das 16h às 20h, de quinta-feira (14), e das 6h às 10h de sexta-feira (15). No retorno, é aguardada movimentação acima da média no domingo (17), das 14h às 20h.

Durante a operação, as obras são retomadas somente no sábado (16) para garantir a segurança e fluidez no tráfego. Apenas intervenções emergenciais são autorizadas pela Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp).

Ainda assim, o motorista deverá redobrar a atenção para trechos com estreitamento de pista onde são executados serviços de reparo profundo na Rodovia Raposo Tavares, no perímetro urbano de Presidente Prudente (SP).

Motoristas que seguirem pela Raposo Tavares em Presidente Epitácio devem redobrar a atenção no trecho, onde tem sequência a Operação Simulado. Entre os quilômetros 654,7 e 653,9, nos dois sentidos, a rodovia segue com redutores de velocidade e sinalização de reconfiguração da dinâmica de tráfego.

Já quem estiver nas Rodovias Assis Chateaubriand (SP-425), Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) e Homero Severo Lins (SP-284) pode acionar o socorro da concessionária Eixo SP, através do telefone 0800 178 8998.

Para aqueles que estiverem nas demais rodovias da região, o atendimento será realizado pela Unidade Básica de Atendimento (UBA) do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) pelo telefone 0800 055 5510, além do 190 da Polícia Militar.

Segundo a polícia, os condutores devem ficar atentos nas seguintes rodovias:

Raposo Tavares (SP-270) – tem diversos pontos em obras;

General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563) – tem diversos pontos em obras;

Assis Chateaubriand (SP-425) – tem alguns pontos em obra.

Todos esses pontos estão devidamente sinalizados.