MARIÁPOLIS: Prefeitura abre processo seletivo para contratação de farmacêutico

A Prefeitura de Mariápolis está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação de farmacêutico, com uma vaga. As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.unisisp.com.br, no período de 12 a 21 de abril. A taxa de inscrição é de R$ 30.

Para participar é exigida formação superior em farmácia e o registro profissional no referido conselho de classe. A remuneração mensal é de R$ 2.152,12, para jornada de trabalho de 35 horas semanais.

Conforme o edital, a prova objetiva do processo seletivo será no dia 7 de maio, com início às 15h. O local das provas será divulgado oportunamente. Acessei aqui a íntegra do edital.