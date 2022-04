OSVALDO CRUZ: Após vistoria, Estádio está liberado para jogos do azulão sem público

O Tenente Rodrigo da Policia Militar realizou nesta quinta-feira (14) a vistoria no Estádio Breno Ribeiro do Val e fez a orientação a todos os responsáveis para que se mantenha a organização do local afim de que seja seguro em breve liberar a entrada do público aos jogos.

Os jogos agora podem ocorrer normalmente, seguindo todos os protocolos da Federação de Futebol. Em entrevista, o Secretário de Esporte e Cultura, José Clodoaldo, agradeceu a disposição de todos os envolvidos para que a vistoria tivesse resultado positivo o quanto antes mesmo que a reforma não tenha chegado ao fim.

Apesar dos jogos não poderem ter a presença de torcida, neste sábado já ocorrerá competições das categorias SUB-15 e SUB-17, e no dia 01 de Maio tem o início dos jogos da categoria profissional, porém, a previsão da abertura dos portões a torcida, devem ainda ter data prolongada.