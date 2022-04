Prefeitura de Pompeia anuncia 10 shows públicos com grandes nomes da música, para 2022

A Prefeitura de Pompeia anunciou nos últimos dias uma ampla grade de shows para o ano de 2022. Todas as atrações realizarão apresentações em espaços públicos, sem cobrança de ingresso, abertos à população. Os investimentos nas contratações são realizados pala administração municipal.

Atrações

O calendário de shows público será aberto no dia 8 de maio, Dia das Mães, com Barões da Pisadinha. O grupo é referência e forró eletrônico e tecnobrega e fará sua apresentação no recinto da cidade.

Em junho são dois shows. No dia 11, César e Paulinho, e no dia 12 (Dia dos Namorados), banda Raça Negra.

Em setembro ocorre a tradicional Festa do Peão Boiadeiro de Pompéia.



O mês também marca o aniversário da cidade. São quatro shows no evento: no dia 15, Bruno & Marrone; no dia 16, ; João Bosco & Vinícius; no dia 17, show Boate Azul com Edson & Hudson e Gian & Giovani; e no dia 18, banda Roupa Nova.

Já em dezembro ocorrem três shows, para marcar o fim de ano na cidade. No dia 10, Zé Felipe; no dia 17, Eduardo Costa; e para fechar 2022, show com Zé Neto & Cristiano no dia 23.

Mobilização

Em sua página no Facebook a prefeita Tina Januário escreveu sobre a programação. “Teremos muitos eventos festivos neste ano e os shows com certeza irão movimentar bastante o nosso comércio em geral, favorecendo a economia local. Para falar sobre isso, reunimos representantes da associação de feirantes de Pompeia e os responsáveis pela Secretaria da Juventude. Já estamos nos organizando para que haja diversas opções de alimentação nesses dias de celebração, com preços bons, de forma que todos os cidadãos de Pompeia se beneficiem. Será excelente!”, pontuou.