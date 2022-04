DRACENA: Distrito Comercial está prestes a começar a receber primeiras empresas

Após muitos anos parado, o Distrito Comercial Joaquim Martins, em Dracena está prestes a autorizar a construção das primeiras empresas no local.

O prefeito André Lemos esteve na área conferindo como ficou o asfalto feito pela empresa Noromix, que foi contratada para a execução da pavimentação no local.

A pavimentação já foi concluída restando agora a pintura de solo, sinalização aérea.

A captação de água de chuva também está pronta.

O prefeito disse que é uma alegria muito grande poder informar à população que a obra está sendo finalizada. “O distrito foi iniciado pelo ex-prefeito Junior Stelato e estamos concluindo, grandes empresas irão se instalar aqui, gerando muitos empregos. É um marco para a história de Dracena e o desenvolvimento econômico da cidade”.

ABERTA A CONCORRÊNCIA PARA LOTES

Finalmente, saiu o edital da concorrência para concessão de 18 terrenos do Distrito Comercial Joaquim Martins, que está sendo finalizado.

Podem participar todas as empresas interessadas.

Haverá concessão de lotes de 1 a 7 na quadra C. E lotes 1 a 11 da quadra D, com posterior doação para fins comerciais. São terrenos com mais de 840 metros quadrados de área.

O edital está disponível no site da Prefeitura. A data para recebimento dos envelopes com propostas será 16 de maio, às 8 horas, na Sala do Cidadão.

Como se trata de concorrência pública a Prefeitura teve que publicar o edital no Diário Oficial da União, Diário do Estado e jornal de grande circulação em São Paulo, o que pode atrair interessados de outras cidades.

(Com informações do Bastidores da Notícia)