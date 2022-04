Menina de 1 ano morre após ser picada por escorpião em Birigui

Segundo informações apuradas pela TV TEM, Lara Vitória Carvalho de Oliveira deu entrada no pronto-socorro em estado grave depois de ser picada nas coxas.

De acordo com o avô da criança, ela estava no colo da mãe e começou a chorar imediatamente quando foi colocada no tapete. O irmão dela, de 12 anos, foi quem viu o escorpião na perna dela e matou o animal peçonhento.