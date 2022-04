Programação da Festa de Santo Expedito tem início nesta terça-feira

A programação da festa em louvor ao padroeiro Santo Expedito, realizada pela Igreja Matriz, tem início nesta terça-feira (19), a partir das 10h.

Foi preparada uma extensa grade de eventos para marcar a data e que com o retorno das atividades pós pandemia, deve receber um grande número de fiéis e pessoas de toda a região e de diversos locais do Brasil.

Nesta terça-feira (19), serão celebradas missas às 10h (em ação de graças pelos 64 anos do município), às 15h (missa dos devotos e romeiros) e às 19h30 (transmitida ao vivo pela TV Evangelizar).

Às 15h, tem show ao vivo com o cantor Osmar Veronezzi.





A programação segue no feriado do dia 21 com missas às 10h e às 15h.

No dia 29, às 19h30, será celebrada a missa de abertura da festa maior na Igreja Matriz. Dia 30, sábado, missa também às 19h30.

As atividades se estendem até 1º de maio, domingo, com missa do romeiro na igreja matriz às 10h.

Às 12h, quermesse e leilão de gado no santuário em construção.

Os eventos são abertos e com entrada gratuita. Maiores informações podem ser obtidas junto à secretaria paroquial.