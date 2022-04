SAGRES: Festa do Peão acontece na próxima semana com show de Munhoz e Mariano

A cidade de Sagres estará em festa neste final de semana com a realização da Festa do Peão Boiadeiro, que acontece nos dias 21 a 23 de abril.

O evento trará uma ampla programação de atrações sendo que no dia 21, quinta-feira, a famosa dupla Jads e Jadson; já na sexta-feira (22) é a vez da dupla Patrícia e Adriana e no encerramento da festa no sábado (23), haverá o sensacional show com a dupla Munhoz e Mariano.

A Festa do Peão de Sagres terá entrada franca todas as noites e haverá etapa do Circuito Rancho Primavera, sendo uma realização de Cabeludo Eventos.