SALMOURÃO: DER confirma asfalto na estrada que liga município à Lucélia (Usina Bioenergia)

No dia 6, a prefeita Sônia Gabau participou juntamente com o deputado estadual Mauro Bragato de importante reunião junto a superintendência do DER em São Paulo.

Como é de conhecimento geral, a prefeita Sônia Gabau juntamente com a vice Márcia, conseguiram diretamente do Governo do Estado de São Paulo a liberação de cerca de 8 km de pavimentação asfáltica da estrada que liga Salmourão a Lucélia (estrada Joan Vicktor Baumgartner), entretanto, a elaboração do projeto de engenharia ficou sob a responsabilidade da Prefeitura de Salmourão e o mesmo foi concluído e protocolado para aprovação junto a superintendência do DER de São Paulo.

Para agilizar a aprovação, o deputado estadual Mauro Bragato agendou uma reunião diretamente com o superintendente do DER do Estado de São Paulo dr. Edson Caram.

Durante a reunião, a prefeita Sônia Gabau protocolou ofícios solicitando a aprovação do projeto de engenharia da referida estrada e também solicitou medidas emergenciais para aprovação do projeto de engenharia de cessão de uso do trecho da entrada da cidade de Salmourão, que atualmente apresenta características tipicamente urbanas.

O superintendente do DER/SP dr. Edson Caran de imediato afirmou que o asfaltamento da estrada já está liberado por parte do atual governador do Estado de São Paulo Rodrigo Garcia, e que o projeto de engenharia está em fase final de análise e em breve o mesmo será aprovado e a prefeita Sônia Gabau será convidada para assinatura do convênio.

Com relação à cessão de uso da entrada da cidade de Salmourão, ocorreu uma questão envolvendo a metragem da estrada que liga Salmourão a Osvaldo Cruz, mas o problema foi solucionado e em breve o DER, Artesp e Grupo Eixo de comum acordo darão a cessão de uso à Prefeitura de Salmourão.

“Ressaltamos o trabalho da prefeita Sônia Gabau, vice Márcia, vereadores e todos os servidores da Prefeitura de Salmourão pela dedicação em conseguir a liberação desta importante obra, em especial ao atual governador Rodrigo Garcia e deputado estadual Mauro Bragato que estão atuando de forma brilhante para assinatura deste convênio que permitirá o início das obras”, finalizaram.