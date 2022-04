FLÓRIDA: Prefeito e vereadores confirmam verba de R$ 400 mil para obras em quadra na Vila Monteiro

Na semana passada estiveram na capital paulista o prefeito Wilson Fróio Júnior e os vereadores Tiago Ribeiro de Souza (presidente da Câmara), João Batista Freschi (João Catenga) e Roselino Alves de Souza (Gato do Ovo), onde foram recebidos em audiência pelo secretário de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado, Rubens Cury.

A audiência foi intermediada pelo deputado estadual Mauro Bragato que também esteve presente.

Na audiência foi confirmada a liberação de uma verba no valor de R$ 400 mil para a execução de obras de reforma e modernização da quadra de esportes localizada no conjunto habitacional na Vila Monteiro.

A verba autorizada atende um pedido dos vereadores do PSDB de Flórida Paulista Tiago Ribeiro de Souza e João Catenga junto ao deputado Mauro Bragato.

De acordo com os vereadores, com a verba será possível reformar a quadra e modernizar o local para receber eventos esportivos e culturais dos moradores da Vila Monteiro e conjunto habitacional, bem como daquela parte da cidade.

Eles agradeceram o secretário Rubens Cury, governador do Estado Rodrigo Garcia e o deputado Mauro Bragato.

Ainda na audiência foi conseguido a autorização de uma verba de R$ 170 mil para instalação de lâmpadas de led na cidade.

O valor se refere a sobra de verba no valor de R$ 500 mil conquistada através do ex-diretor da CDHU Fernando Marangoni.

Foi feita licitação e a obra foi licitada com R$ 330 mil, sendo que desta forma ficaram R$ 170 mil que ao invés de retornar para os cofres do Estado, agora com a autorização do secretário Rubens Cury será feita nova licitação para implantar novos trechos de lâmpadas de led na cidade.

O prefeito Fróio ressaltou que a implantação das lâmpadas de led irá gerar maior claridade e segurança, bem como proporcionará economia de energia.