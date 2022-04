JUNQUEIRÓPOLIS: Primeira Junqueira Gourmet supera as expectativas

A praça Álvaro de Oliveira Junqueira, no centro de Junqueirópolis, foi palco da grande festa do Junqueira Gourmet, a 1ª feira gastronômica do município que aconteceu no dia 8 e no sábado (9).

Os consumidores da cidade e região compareceram e levaram para casa os mais deliciosos doces, tortas, salgados, sucos, lanches e demais alimentos preparados pelos fabricantes caseiros; os produtos puderam ser consumidos no local ou levados para consumo em casa.

O evento foi prestigiado pelo prefeito Osmar Pinatto e pela idealizadora da ação, a primeira-dama Munira, vice-prefeito Rael, vereadores, autoridades, comerciantes, comerciários e consumidores em geral.

O Sebrae Aqui e Banco do Povo estavam presentes, oferecendo informações aos participantes de como se tornar MEI – Micro Empreendedor Individual.

Outras datas para realização do Junqueira Gourmet já estão sendo discutidas, devido ao sucesso do projeto que visa valorizar quem faz.

O Junqueira Gourmet foi uma realização do Fundo Social de Solidariedade e da Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social do município, e tem por objetivo divulgar os profissionais do ramo e seus produtos, além de promover a geração de renda para as famílias através da venda dos quitutes.