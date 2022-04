Rosicler Camargo assume como prefeita interina de Flora Rica

Com os afastamentos, a presidente da Câmara Municipal de Flora Rica (SP), Rosicler Ribeiro Camargo (MDB), foi intimada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) e pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) para ocupar interinamente a chefia do Poder Executivo.



Com isso, a Casa de Leis vai ser comandada pelo vice-presidente, José Tenório Cavalcante (PSDB).