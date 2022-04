Carnaval de Presidente Epitácio deve reunir cerca de 20 mil pessoas

A programação do Carnaval em Presidente Epitácio (SP) começa nesta quarta-feira (20), com o ensaio técnico das escolas de samba. Já o desfile será nesta quinta-feira (21). Conforme a Prefeitura, são esperadas cerca de 20 mil pessoas durante os dias de evento.

Em janeiro deste ano, a Prefeitura anunciou o adiamento do evento, após avaliação dos casos de Covid-19 no município. Por isso, as festividades foram remarcadas para abril.

O Carnaval será realizado na Orla Fluvial e é aberto ao público.

Programação

Quarta-feira (20) – Ensaio técnico

20h às 21h30: Vila Palmira

21h30: Doce Mar

22h50: Unidos da Ribeira

2h: show com a banda Aramaçã

Quinta-feira (21) – Desfile das Escolas de Samba

21h: Escola de Samba Águia de Ouro da Vila Palmira

22h30: Escola de Samba Doce Mar

0h: Escola de Samba Unidos da Ribeira

Show com a Banda Aramaçã

Sexta-feira (22) – Apuração

15h: Pavilhão de Eventos da Orla Fluvial

Show musical com a Banda Aramaçã e Grupo Classe A

Sábado (23) – Desfile das campeãs

22h: Desfile da Escola de Samba vice-campeã

23h30: Desfile da Escola de Samba campeã

Show com o Grupo Classe A

Carnaval no Balneário Municipal O Figueiral.

Dias 21, 23 e 24: Som mecânico (samba, pagode e marchinhas) a partir das 12h.