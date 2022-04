FLÓRIDA: Força Tática prende homem que vendia drogas e recebia por PIX

Na data de ontem (19), por volta das 21h30, durante patrulhamento de Força Tática pelo município de Flórida Paulista (Vila Monteiro), foi avistado o indiciado (homem 24 anos) entregando algo ao autor (homem 21 anos).

No momento que viram a viatura, o indiciado correu para o interior da sua residência e o que ficou na parte externa foi abordado.

Com ele, foi localizado um invólucro de maconha, que havia acabado de comprar do indiciado pagando a quantia de R$ 100,00 reais via PIX.

Durante a ocorrência, os policiais escutaram o barulho de descarga e adentraram a residência localizando resquícios de maconha na mesa da área dos fundos, bem como a quantia de R$ 475,00 reais em notas diversas.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante delito permanecendo o indiciado preso à disposição da Justiça.