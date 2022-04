Motociclista atropela onça que invadiu rodovia no interior de SP

O motociclista Fernando de Abreu Neto, de 21 anos, contou que tinha finalizado uma entrega em Mendonça e seguia para Adolfo. Em uma curva, a onça invadiu a pista e o motociclista não conseguiu frear.

“Ela saiu do meio do mato no canto da pista. Ela estava no guard rail, estava atrás, e quando eu passei, ela pulou na frente da moto. Eu vinha a 100 km/h, tentei frear, mas não deu tempo.”

Ao chegar em Adolfo, Fernando procurou atendimento no Pronto Socorro da cidade. Ele recebeu os primeiros socorros e foi transferido para José Bonifácio (SP), onde passou por exames.